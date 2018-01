Nu toti conducãtorii auto au iesit din… spiritul sãrbãtorilor…

Doi bãrbati sunt cercetati de politistii vasluieni dupã ce au fost identificati conducând autovehicule pe drumurile publice desi se aflau sub influenta bãuturilor alcoolice.

Pe 3 ianuarie, la ora 23.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Husi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Stefan cel Mare, au oprit pentru control un autoturism condus de un bãrbat in varstã de 20 de ani, din aceeasi localitate. Conducãtorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultand o valoare de 0,79 mg/l alcool pur... citeste mai mult