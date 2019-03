Pozele "before and after" din sala de sport ar trebui făcute după minimum trei luni. Specialiştii spun că indiferent dacă vrem să slăbim, să ne menţinem sau să ne îngrăşăm, trebuie să avem răbdare. O schimbare sănătoasă se face în timp, cu o alimentaţie sănătoasă şi mult sport.

''Ideea asta de poză de before and after este bună, şi din punctul meu de vedere este exact rezultatul clar pe care omul îl vede, degeaba poate îi spun eu "Uite, ai reuşit să dai 20 de cm din talie, s-a schimbat puţin musculatura,... citeste mai mult