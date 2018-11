Nu suntem vedete!

Vă întrebaţi, desigur, dacă eu, ştiind că mă vedeţi pe micul ecran, am de-a face cu simţirea şi cugetul neamului meu, dacă am ce căuta într-un studio de televiziune, dacă pentru unii sunt un semidoct ce întinează limba aceasta frumoasă românească… dacă am ce căuta în faţa camerelor de luat vederi… dacă… multe altele!

Ştiu că, ajuns în postura de a realiza emisiuni la televiziune, dincolo de cameră, de sticlă, sunt mulţimi de oameni ce gândesc bine sau rău, despre mine şi… sunt conştient de acest lucru.