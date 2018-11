Am intrat în „săptămâna oilor negre’’, așa cum foarte inspirat a botezat-o Sabina Iosub! Mâine, Parlamentul European dezbate Rezoluția asupra statului de drept în România, iar miercuri, tot de diriguitorii uniunii, vom afla și ce am făcut, dar mai ales ce nu am făcut!, pentru a scăpa de MCV. Nu trebuie să fie cineva Mama Omida pentru a spune că, și într-un caz și în altul,concluziile nu ne vor fi favorabile. Drept pentru care vom rămâne, măcar atâta vreme cât vor mai fi în exercițiu actualul Parlament European și celelalte instituții ale UE, „oaia neagră a UE’’. Răstimp în care, spun optimiștii,pentru că... citeste mai mult