Campioana CFR Cluj este tot mai aproape de playoff-ul Europa League, după ce a câştigat în deplasare cu 2-0, în faţa echipei Alashkert. Preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan, a spus că ştia că adversarul din turul 3 preliminar nu este foarte puternic, însă în fotbal orice e posibil.

"Ştiam că este un adversar modest, dar atunci când ştii că rivala nu are valoare, atunci nu te concentrezi. Până la urmă am jucat şi am câştigat. Toţi jucătorii îmi sunt dragi şi ăi respect. L-am remarcat pe Camora, care a jucat extraordinar. Şi... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Pro Sport in