Șumudică nu se dezice. De curând a oferit un interviu pe terenul de antrenament al lui Kayserispor, când telefonul unui jurnalist a început sa sune.

Șumudică, mereu pus pe șotii, a început sa danseze pe ritmul melodiei de la telefon, spre deliciul presei din Turcia.

azi, 00:20 in Sport