Nu ROexit este solutia!

Am citit scrisoarea deschisă a mamei hărţuite la propriu de un sistem nepăsător deşi are ca „obiect al muncii” tocmai grija faţă de om. Am citit Jurământul lui Hippocrate. Apoi l-am recitit. L-am şi auzit, stilizat şi prescurtat, prin intermediul unei...

Glasul Aradului, 8 Martie 2017