Universitatea Craiova a scapat de sanctiunile dictate de FRF, insa daca nu se inscrie sezonul acesta in Liga a II-a, risca sa ajunga in Divizia Judeteana. “Universitatea Craiova nu-si mai poate pastra locul in Liga a II-a daca va refuza sa participe...

Sport365, 28 Iunie 2012