Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat astăzi la RFI că recomandările Comisiei de la Veneţia nu vor fi preluate în totalitate şi s-a declarat dezamăgit de faptul că acest for european "s-a antepronunţat, fără să aştepte deciziile CCR".

"Aşteptăm în zilele următoare publicarea celor două rapoarte, pentru că cel puţin în raportul care a vizat legile Justiţiei au survenit anumite modificări în urma discuţiilor, iar în celălalt urmează să aşteptăm prioritar deciziile CCR. (...) Am fost dezamăgit, pentru că s-au antepronunţat şi am cerut un singur lucru:... citeste mai mult

