Bogdan Planic, eroul FCSB-ului, s-a declarat extrem de fericit după golul care păstrează cele mai mari şanse pentru titlul în curtea echipei lui Nicolae Dică. Fundaşul îndeamnă totuşi la calm.

"Am reuşit să marcăm în final. A fost cel mai important meci al acestui sezon. Nu pot să vă explic cât de fericit sunt. Ambele formaţii au apărat acel 0-0 din start. Atmosfera a fost peste cea de la meciul cu Lazio. Sunt al 12-lea jucător pentru noi. Nu s-a schimbat nimic în lupta pentru titlu. Avem şanse mai mari în acest moment. Ne permitem şi un egal.

