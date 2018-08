Traian Basescu isi cauta urmas. Dupa nici doi ani de la intrarea in PMP, fostul presedinte si-a anuntat colaboratorii sa se pregateasca de Congres in toamna acestui an. Omul capabil sa preia sefia partidului a fost adus deja in partid, iar imaginea sa...

Buna ziua Iasi, 7 Februarie 2017