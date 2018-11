Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat astăzi că nu va pleca din PSD, chiar dacă va fi dat afară de preşedintele partidului, şi a adăugat că are sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi celor care au semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea.

"Sigur că am sprijinul colegilor şi rămân membru al PSD. (...) Am văzut că sunt colegi mai inflamaţi, am văzut alţii care îndeamnă la calm, vom vedea cum se desprinde din cadrul CExN. Nu plec nicăieri, nici în alt partid, nu plec nici don PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi ai colegilor care sunt semnatari ai scrisorii".... citeste mai mult

