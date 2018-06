Nu pierdeți cursa Next Star! La Palatul Copiilor s-a desfășurat preselecția pentru noul sezon Next Star. Au participat copii cu diferite talente, din județul nostru, dar și din județele Mureș și Bihor, copii care speră să fie aleși pentru etapa următoare. Un gest foarte frumos a fost că Yasmina Butilă, câștigătoarea sezonului 7 Next Star, a venit la Palat să salute echipa Next Star, o echipă serioasă și foarte de treabă.

Producătorul general Next Star, Dana Mladin, a mulțumit Palatului Copiilor pentru găzduire și implicare printr-o Diplomă de... citeste mai mult

