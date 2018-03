La noi în ţară, această plantă are mai multe denumiri, care de care mai ciudate: limba-boului, mama-ploii, patlanjel sau iarbă-mare. Perioada de înflorire a plantei este luna mai, iar ultimele răsaduri apar la începutul toamnei, în septembrie. De la pătlagină se foloseşte cel mai mult rădăcina, însă în unele cazuri şi tulpină este utilizată. Pe lângă o mulţime de vitamine, precum vitamina A, C sau K, planta mai are în componenţa şi acid salicilic, ulei volatil, proteine, substanţe minerale, substanţe antibiotice şi acizi graşi.

Toate aceste componente o fac foarte utilă în scopuri terapeutice

