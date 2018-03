Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a declarat că nu-i vine să creadă după ce a câştigat duminică turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells (SUA), impunându-se în trei seturi, 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) în finala cu elveţianul Roger Federer, numărul 1 mondial.

"A fost un meci incredibil de la un capăt la altul. Amândoi am practicat un tenis de un nivel incredibil şi publicul a fost foarte entuziast la fiecare punct. Atât Roger cât şi eu am fost nervoşi pe toată durata meciului şi s-a simţit. De aceea am protestat pe lângă arbitru la fiecare decizie importantă care ar fi putut schimba deznodământul... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 109 , Sursa: Replica in