Miliardarul Ion Ţiriac a dezvăluit ce a simţit în momentul în care Simona Halep a câştigat turneul de la Roland Garros.

"Nu mi s-a întâmplat în cei 60 de ani de sport să fie cineva cântat într-un stadion de 20 de mii de oameni, într-o ţară străină, Franţa, de data asta, cu vocea celor câteva sute sau mii de români. Mi s-a ridicat părul în sus când am auzit, nu eram pe teren, când a câştigat meciul, am ieşit afară, să aud imnul României cântat pe Roland Garros, sub steagul României.

Ştiam că se duce pe acolo, sare la familie şi nu mi se cădea mie să îmi...