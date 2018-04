Nu mai vreau sa ma-mbat cu apa rece

Gândind pozitiv nu am schimbat lucrurile pur şi simplu, însă mereu am avut energia şi curajul de a rezolva probleme și de a schimba situaţii. Pozitiv înseamnă să vezi ce poți schimba la tine astfel încât să-ți crești șansele, să fii conștient de calitățile tale, să le pui în valoare și să mergi mai departe. Nu am puterea lui Edison de a încerca să crezi în ceva de 10.000 de ori (legenda spune că inventatorul american a încercat de zece mii de ori până a ajuns la un bec funcţional) şi, sincer, în multe privinţe nu mai vreau să mă amăgesc.

Nu mai vreau să mă amăgesc că, mâine, România va fi o ţară din care oamenii nu mai vor să plece, un loc... citeste mai mult