Gigi Mulţescu (66 de ani) are toate motivele din lume să fie un antrenor dezamăgit, după ce echipa sa, Astra, a ratat foarte multe ocazii, chiar şi un penalty, şi a plecat învinsă (0-1) de pe Arena Naţională. La finalul celor 90 de minute contra FCSB-ului, experimentatul antrenor a avut un discurs apăsat, în care a criticat arbitrajul şi starea gazonului de pe cel mai mare stadion al ţării.

Ratarea penalty-ului de către Llullaku în minutul 21 l-a enervat teribil pe Mulţescu: "Am pierdut o mare şansă. Am avut şi penalty. Asemenea meci cu Steaua nu mai vedem! El (n. red -... citeste mai mult