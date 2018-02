Constantin Budescu a recunoscut doar cu jumătate de gură că FCSB a obţinut un rezultat bun, în urma remizei, scor 1-1, cu CFR, pe Arena Naţională. În discursul avut la finalul partidei, mijlocaşul a recunoscut că absenţele lui Denis Alibec şi Harlem Gnohere s-au simţit.

Florin Tănase a fost alesul lui Nicolae Dică din atacul echipei, dar acesta a dezamăgit per total, deşi a scos lovitura de peeapsă din care FCSB a obţinut un punct cu liderul campionatului: "E bine că nu am pierdut, ţinând cont că am fost conduşi. Era bine dacă marcam şi golul doi, iar până la urmă e un rezultat bun. E bine că am înscris, dar mereu spun că e mai puţin important cine... citeste mai mult