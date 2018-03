Phoenix Galati s-a impus, surprinzator, in fieful echipei SCM Timisoara, 79-73 (42-41) in runda cu numarul 20 a Ligii Nationale de baschet masculin, apropiindu-se la doua puncte de ocupanta ultimului loc calificant in play-off detinut de BCM...

Gazeta de Nord-Vest, 13 Martie 2018