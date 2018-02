Leuşteanul este bogat în quercetină, unul dintre cele mai active flavonoide prezente în regnul vegetal, ce are o puternică acţiune anti-oxidantă, modulatoare a sistemului imunitar, anti-inflamatoare, anti-aterogenetică și proprietăţi anti-cancerigene.

Frunzele de leuştean conţin uleiuri volatile aromatice, vitaminele A şi C. De asemenea, cumarina (compus chimic cu gust amar) prezentă în frunzele de leuştean are efecte pozitive în caz de hipertensiune, septicemie, osteoporoză, astm, favorizează reducerea tumorilor şi a inflamațiilor şi suprimă pofta de mancare.

Însă, s-a observat un efect iritativ al leuşteanului, administrat în cantităţi mari şi pe perioade lungi de... citeste mai mult

ieri, 21:43 in Sanatate, Vizualizari: 39 , Sursa: Realitatea in