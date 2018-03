Ai nevoie de doar 6 minute pe zi. Bonus: dai jos kilogramele in plus, iti intaresti musculatura spatelui, iti intaresti fesele si coapsele. Extra bonus: vei arata minunat in costumul de baie. Iata 4 exercitii care te vor ajuta. Intaritorul...

Antena 3, 18 Mai 2016