Basarab Panduru a avut o replică dură pentru doi dintre tricolorii care au recunoscut, imediat după meciul Muntenegru – România 0-1, că nu au ştiut că naţionala are nevoie de o victorie la două goluri pentru a rămâne în urna a treia la tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020.

Cristian Manea şi Ciprian Deac au fost principalii vizaţi de declaraţiile analistului sportiv, care nu s-a ferit să susţină că cei doi ar trebui să nu mai fie chemaţi sub tricolor, în cazul în care Cosmin Contra are dreptate.... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Pro Sport in