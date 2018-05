Jurnalista Mirela Voicu a mărturisit sâmbătă, la Antena 3, ce a făcut cu banii strânși pentru fondul clasei, pe vremea când era elevă. ”Eu am mai făcut și prostii, dar se uită fii-mea la televizor. Am strâns fondul clasei și am cumpărat gogoși și...

Antena 3, 10 Septembrie 2016