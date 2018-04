''Este imposibil să-l anihilăm în totalitate pe Ronaldo (...), nu-l putem opri decât în echipă'', a avertizat luni fundaşul central al lui Bayern Munchen, Jerome Boateng, cu două zile înaintea turului semifinalei Ligii Campionilor cu deţinătoarea titlului, Real Madrid.

''Oricum ar fi, el are întotdeauna ocazii într-un meci, pentru că are un dribling şi un 'timing' excelente'', a adăugat Boateng într-un interviu acordat revistei Kicker. ''În plus, jocul lui Real este reglat pe el''.

''Este deci important să rămânem compacţi ca echipă (...) şi să-i lăsăm cât mai puţine spaţii posibile'', a subliniat fundaşul internaţional... citeste mai mult

