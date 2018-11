George Puşcaş (22 de ani) e unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti români din străinătate. Calificat cu naţionala de tineret la Euro 2019, atacantul lui Palermo, crescut de Inter, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar a spus "pas" ofertei de la FCSB. În presa din Italia, Puşcaş a dezvăluit că, atunci când era mai tânăr, a refuzat o ofertă de la Arsenal, antrenată pe vremea aceea de Arsene Wenger.



Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, Puşcaş a dezvăluit că a respins-o pe Arsenal pentru Inter, în 2013. "În Romania am jucat la Bihor Oradea, aveam 15 ani. Am marcat două goluri în 10 meciuri şi am fost convocat la... citeste mai mult