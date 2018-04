Nicolae Dică (37 de ani) a explicat, după meciul câştigat lejer cu Astra, 3-0 cu Giurgiu, că a decis să-l schimbe pe Constantin Budescu la pauză din cauză că se temea că mijlocaşul ofensiv ar putea fi eliminat. Apoi, tânărul tehnician al liderului Ligii 1 a dezvăluit motivul pentru care l-a luat în lot pe Ionuţ Larie, fotbalist dat ca plecat de Gigi Becali, şi a vorbit la superlativ despre Mihai Pintilii, omul meciului cu fosta campioană.

"Am dominat meciul de la început până la final, am marcat trei goluri, am avut alte ocazii şi nu am primit gol, iar asta e important. Sunt mulţumit de atitudine, de joc, e important că am trecut din nou pe primul loc", a spus Dică, la

