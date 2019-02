O femeie a observat ca mama ei se comporta ciudat, este trista tot timpul si plangea mai mereu fara sa isi dea seama. Femeia de 94 de ani suferea de Alzheimer si nu mai zambea deloc. Astfel, fiica ei a intrat la banuieli, motiv pentru care a decis sa monteze mai multe camere ascunse in apartament pentru a observa ce se intampla atunci cand ea nu este in zona.

A vrut sa vada cum reactioneaza batrana atunci cand venea in apartament ingrijitoarea, platita pentru a sta cu ea atunci cand restul familiei era la serviciu. Cand s-au uitat pe inregistrari, au avut un soc!

