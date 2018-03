Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, la incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu blaturile. Liderul le-a spus ca de acum partidul este in ofensiva, oastea trebuie trezita si fiecare sef de organizatie trebuie sa dea cu parul in seful de la PSD.

In teritoriu, indemnul la lupta este privit cu uimire, mai cu seama de catre adversarii politici in cauza. Razvan Meseseanu (vicepresedintele Organizatiei Judetene PSD Calarasi) nu se astepta la un astfel de gest din partea unui lider politic. „Nu ma asteptam ca liderul de la asa zisul principal partid de Opozitie, la nivel national, sa... citeste mai mult

