Cezar Preda: PNL cere demisia lui Dragnea PNL a cerut, vineri, demisia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in urma deciziei definitive a ICCJ, afirmand ca mentinerea acestuia in functie induce in spatiul public ideea ca infractorii pot conduce...

9am, 22 Aprilie 2016