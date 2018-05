Nu guvernele conduc de fapt lumea In ultimul timp, marile corporatii internationale au ajuns sa depaseasca aproape toate statele de pe glob in materie de resurse, conexiuni sau influenta. Da, aceste organizatii private au mai multa putere decat majoritatea statelor lumii.

Gratie Internetului si globalizarii, mijloacelor moderne de transport se bucura de flexibilitate, mobilitate si spatiu de manevra. Iar slabele lor legaturi nationale le permit ca, atunci cand nu le convine ceva (de exemplu nivelul taxelor), sa-si mute pur si simplu investitia in alta tara. Afacerile si, mai general, interesele economice...

