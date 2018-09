Nu exista weekend fara astfel de cazuri! Foarte multi ieseni ajung la spital dupa ce sunt implicati in adevarate batai

In ultima perioada, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului “Sf. Spiridon” ajung foarte multe persoane care sunt implicate in conflicte violente, in urma carora sufera rani grave, care le pot pune viata in pericol. Astfel, la Unitatea de Primire Urgente ajung constant ieseni care sunt implicati in astfel de evenimente, care se puteau sfarsi tragic.

