Nu este pacaleala: europenii pot vedea serialul preferat on-line oriunde in Europa De la 1 aprilie 2018, cetatenii europeni vor avea acces la continutul online la care sunt abonati in propria tara pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

Obiectivul noilor norme in materie de portabilitate este de a garanta ca europenii care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale on-line, precum difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive sau muzica, carti electronice sau jocuri, au acces la acestea si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre, potrivit buletinului informativ al Comisiei Europene in Romania "Cetatenii se afla... citeste mai mult

azi, 11:41 in IT&C, Vizualizari: 68 , Sursa: Manager in