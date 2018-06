Mașinile scoase la licitație de ANAF sunt un bun prilej pentru unii dintre români să cumpere la prețuri reduse un automobil. Oferta de luna aceasta e o Dacia Logan.

Cei de la ANAF au plănuit să scoată la licitație automobile cu un raport calitate-preț excelent. Pe lângă acea Dacia Logan, mai sunt autoturisme bune sunt scoase la licitație de către ANAF pentru iunie 2018.

Un automobil marca Dacia Logan, fabricat în anul 2008, care aparține Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș are un preț foarte bun. Această Dacia are motor de 1390 cm are 379.655 de kilometri la bord și prețul... citeste mai mult

