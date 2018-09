Nu e Monaco, e Superspeciala de la Iasi! Adrenalina si spectacol la Superspeciala Cotnari Rally Show, de la Fundatie

Iasul gazduieste in aceasta perioada cel mai important eveniment sportiv al anului. Cotnari Rally Iasi Centenar 2018 aduna la start cei mai buni piloti din Romania. Diseara, de la ora 20.00, este programata proba regina a acestei competitii – SuperSpeciala Cotnari Rally Iasi.

SuperSpeciala ieseana se intinde pe o distanta de 1,9 km in mijlocul orasului Iasi, cuprinzand doua treceri prin Pasajul „Mihai Eminescu” un tunel lung de 600 de metri cat si pe serpentinele naturale etajate intr-o configuratie unica in Romania si similara celor din Campionatul Mondial de Raliu.

