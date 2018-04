Poftim? Ce ziceţi? Unde am văzut eu vreo maşină care să semene a floare? Ce are drezina cu albina? Evident... nimic! Vorbele astea nu au nici o noimă? Desigur! M-a lovit vreo criză "urmuziană"? Nu! Titlul de astăzi nu are nici un sens ... recunosc! Ei şi, ce?... doar nu o să îmi spuneţi, acum, că tot ceea ce se întîmplă în viaţa dumneavoastră, despre lucrurile importante vorbesc, cele de care depinde bunăstarea, sănătatea, poziţia socială, averea, şansele de viitor, ba chiar diferenţa dintre viaţă şi moarte, stau cuminţi şi la locul lor în... citeste mai mult

azi, 00:28 in Editoriale, Vizualizari: 44 , Sursa: Bursa in