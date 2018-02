Zilele trecute am scris despre o tentativa de modificare a codului fiscal referitoare la impozitul pe cladiri, care circula anul trecut pe la autoritatile locale si despre care se aude ca este in lucru si in continuare, si care introducea notiunea de valoare de piata a cladirilor, ca intentie de modificare.

Am prezentat in cuprinsul articolului de ce este improprie si inaplicabila o asemenea norma.

Acum vreau sa atrag atentia asupra unui proiect de lege care se afla pe parcursul procesului legislativ, respectiv la comisiile de avizare si de raport din Camera Deputatilor, si care face referire la aceleasi concepte, introducand si unele... citeste mai mult