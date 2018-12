Sunderland a ajuns în numai doi ani din Premier League în League One (Liga 3 în Anglia), dar suporterii susţin necondiţionat echipa. Cu trei zile înaintea Crăciunului, 2.600 de suporteri au mers în deplasare, la Portsmouth, pentru meciul cu liderul campionatului. Sunderland a pierdut, scor 3-1, dar rămâne în cărţi pentru promovarea în Championship (Liga 2).

