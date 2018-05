Preşedintele Klaus Iohannis a declarat,în această seară, că a analizat şi a ajuns la concluzia să nu comenteze nici demersul liderului PNL, Ludovic Orban, care a făcut plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă, dar nici interpretările acestui demers, unele "făcute cu foarte mare isterie", informează News.ro.

El a spus că a luat decizia de a nu comenta pe această temă pentru a nu se crea impresia că prin declaraţiile sale vrea să influenţeze ancheta.

"Am observat această preocupare, am analizat şi am ajuns la concluzia, care cred că va rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau... citeste mai mult

