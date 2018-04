Oraşul în care toată lumea are un loc de muncă, locuinţele sunt gratuite, iar criminalitatea e aproape zero există. O oază în deşertul australian, Leinster are doar 500 de locuitori.

Cei care vor să-şi petreacă acolo o parte din viaţă trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să lucreze pentru una dintre cele mai mari companii miniere din lume. Concernul le oferă angajaţilor săi inclusiv acces gratuit la o sală de fitness în aer liber şi la piscină. Departe de agitaţia din marile oraşe, un cuplu a locuit un an în Leinster. A fost uimit să vadă cât de uniţi sunt oamenii şi cât de liniştit... citeste mai mult

