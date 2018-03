Sambata, 17 Martie, 15:10

Pietro Chiodi, impresarul lui Dragoș Nedelcu (21 de ani), spune că jucătorul său e cel mai important jucător de la FCSB.

"Nedelcu are o poziție incredibil de importantă la Steaua. El nu este un jucător normal, capabil să evolueze pe un singur post. Nu, Nedelcu este echipa!

Cei de acolo i-au dat lui cheile de la echipă, dar are nevoie de timp pentru a se dezvolta ca joc. Orice echipă are 10 jucători de rând și unul care este fotbalistul cheie: acesta e Nedelcu", a spus Pietro Chiodi la TV Digi Sport.

