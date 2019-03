Cristi Săpunaru (34 de ani), liderul echipei naţionale a României, consideră că echipa lui Cosmin Contra nu a făcut un meci rău contra Suediei (1-2) în debutul preliminariilor pentru EURO 2020.

"Şi în prima repriză le-am pus probleme, singura chestie a fost că am pierdut mingea repede şi au avut acele contraatacuri. La primul gol a rămas mingea cu noroc la ei, la al doilea am respins greşit, dar cred că puteam egala. Păcat, cred că am făcut un meci bun astăzi. Avem meciul cu Feroe, cred că suntem, totuşi, o candidată la calificarea la EURO 2020. Am vorbit să nu intrăm cu frică în repriza a doua. La început cred că am intrat temători, dar nu aveam de... citeste mai mult

