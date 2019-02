”Sunt profesor pentru învățământul primar și preșcolar, însă am ales să predau la grădiniță”

Astăzi am ales să vorbim cu un cadru didactic tânăr, la început de drum, care încă din liceu și-a dovedit abilitățile de educatoare. Florinela Lăcustă are 22 de ani și a intrat în învățământ imediat după ce a terminat liceul cu profil pedagogic din municipiu. Acum, este deja în al patrulea an de activitate. Activează în comuna Ungureni, din județul Botoșani.

”Sunt profesor pentru învățământul primar... citeste mai mult

acum 12 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Botosaneanul in