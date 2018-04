Nu aruncati niciodata biletele de avion - Motivul este socant Pentru a calatori cu avionul, avem nevoie de bilete bilete sau boarding pass-uri, insa, in momentul in care ajung la destinatie, majoritatea oamenilor arunca aceste documente, fara sa fie constienti de pericolul la care se expun prin acest gest.

Din pacate, oamenii nu sunt constienti de pericolul la care se expun atunci cand isi lasa biletele sau boarding pass-urile la intamplare. Acestea contin informatii personale extrem de importante care, ajunse in posesia persoanelor rau intentionate, pot crea probleme serioase.... citeste mai mult

azi, 10:03 in IT&C, Vizualizari: 46 , Sursa: Manager in