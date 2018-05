Rafael Nadal, jucătorul cu 79 de victorii şi doar două înfrângeri la Roland Garros, are în faţă un traseu aparent blând în cursa pentru apărarea trofeului şi păstrarea numărului unu mondial.

"Nu ştiu să spun de ce am atâta succes la Roland Garros. Pe zgură am avut mult succes în carieră. Aici joc pe zgură şi, sincer, sunt 5 seturi, în loc de 3. Poate că asta este diferenţa", spune Rafael Nadal, înainte de a începe asaltul pentru un neobişnuit al 11-lea trofeu la Roland Garros.

Ibericul ajunge la Paris în postura de mare favorit, dar absenţa lui Roger Federer - care totuşi poate reveni pentru a doua oară pe prima poziţie ATP fără să joace vreun meci, rămâne...