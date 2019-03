Nu ai reusit inca sa inscrii copilul in clasa pregatitoare? Urmeaza a doua sesiune de inscrieri

Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (4 – 22 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 150.084 de cereri. Dintre acestea, 128.703 cereri (85,8%) vizeaza copii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.381 de cereri (14,2%), copii care implinesc varsta de 6 ani, in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv.

