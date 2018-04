Nu ai nevoie de prea multa carte pentru a reusi in viata! Multi cred asta - atat adulti cu ceva ani de experienta in spate, cat si tineri aflati acum pe bancile scolii (pe care o neglijeaza), influentati de personajele "de succes" pe care le vad la televizor. Personaje care, evident, stiu sa se invarta, au bani, dar care, la fel de evident, sunt nule in rest, inclusiv la capitolul gramatica.

"Am invatat in scoala sa calculez volumul unui tetraedru - la ce mi-a folosit?", spunea cineva intr-o discutie. "Nu mi-a trebuit niciodata asa ceva, nu m-a intrebat nimeni nimic vreodata despre... citeste mai mult

