În conferinţa de presă premergătoare partiei cu Hajduk, din turul trei al preliminariilor Ligii Europa, Nicolae Dică a transmis un mesaj prin care a dorit să transmită că are sub control situaţia lui Olimpiu Moruţan. Fotbalistul venit de la FC Botoşani a surprins în primele meciuri ale sezonului şi a fost lăudat intens.

Pentru a nu interveni o scădere de formă, din cauza laudelor necotenite, Nicolae Dică a purtat o discuţie decisivă cu Moruţan şi au ajuns la aceeşi concluzie: "Moruţan a avut evoluţii bune, am avut discuţii... citeste mai mult

acum 40 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Pro Sport in