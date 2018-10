Akahi Ricardo si Camila Castello nu au mai mancat si nu ai mai baut nimic de aproximativ 9 ani. Cei soi sustin ca oamenii nu au nevoie de hrana si apa pentru a supravietui, ci de "energia universului". Cei doi soti sunt breatharianisti din anul 2008 si au doi copii, un baietel in varsta de 5 ani si o fetita de 2 ani.

Camila in varsta de 34 de ani sustine ca in timpul primei sarcini ea nu a mancat absolut nimic in timpul celor 9 luni de sarcina si a adus pe lume un baietel perfect sanatos. Cei doi soti sustin ca acest stil de viata i-a facut mai... citeste mai mult