Theo Paşa, constănţeanul despre care presa mondenă din România a scris că ar avea o relaţie amoroasă cu Simona Halep, a ţinut, astăzi, să lămurească lucrurile, prin intermediul unei postări, de la Miami, pe pagina personală de Facebook. Buna dimineata. In urma articolelor aparute in spatiul public doresc sa fac urmatoarele precizari; nu a existat si nu exista o relatie amoroasa intre mine si Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat Liceul sportiv si Facultatea de educatie fizica si sport Constanta. Ca atarea sunt un fun al Simonei Halep si al tuturor sportivilor asa cum cred ca toti romanii ar trebui sa fie... Este adevarat... citeste mai mult